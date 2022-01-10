Аномальную изменчивую погоду пообещали Москве и области

Погода в Москве и Подмосковье на этой неделе будет изменчивой и совершенно необычной. В новогоднюю ночь по старому стилю погода будет такая же, как и в ночь на 1 января. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости».

Синоптик отметил, что погода будет необычная, но это характерно для Центрального федерального округа. Столица попадет в область высокого давления. В понедельник столбик термометра днем покажет около −6…−8 градусов, уже завтра он начнется опускаться и температура приблизится к норме — во вторник ожидается −8…−12 градусов и днем, и ночью.

Ночью на 13 января похолодает до −20 градусов, а это на четыре-пять градусов ниже нормы. Однако уже днем температура опять изменится и составит −5…−8 градусов.

Погода на старый Новый год, который отмечают в России с 13 на 14 января, напомнит ту, что была с 31 декабря на 1 января. Температура составит −2…−7 градусов, при этом она будет повышаться, днем 14 января ожидается около нуля. Затем в субботу, 15 января, ночью температура составит −1…−6 градусов, а днем — −1…−4 градуса.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о снегопаде, который накроет регион вслед за столицей.