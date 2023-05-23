Подмосковье 23 мая 2023, 11:06 Все дома ЖК «Лесобережный» в Красногорске получили кадастровые номера пресс-служба МинЖил политики МО

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Все дома в жилом комплексе «Лесобережный» поставили на кадастр в Красногорске. Последним стал дом № 3.

Как рассказали в Минжилполитики, постановка на кадастровый учет дает возможность жителям полноценно распоряжаться имуществом, а также записаться детей в сады и школы, прикрепиться к поликлинике и проводить юридические процедуры.

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ЖК «Лесобережный» начал строиться ГК «Урбан-Груп», но из-за финансовых трудностей работы приостановили. Их продолжит фонд развития территорий, взяв в работу 14 зданий. В правах восстановили 1683 дольщика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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