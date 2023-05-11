11 мая 2023, 11:59
Андрей Воробьев: масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском
Теплосети в Дзержинском крупно модернизируют в 2023 году, сообщил глава городского округа Владимир Шелухин на рабочей встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.
Вопросы о надежности отопления и качестве водоснабжения стоят во главе угла, отметил губернатор.
В Дзержинском у нас большая программа: часть уже реализована, еще часть работ предстоит обеспечить в ближайшее время. Нам важно то, что больше всего беспокоит жителей.
Андрей Воробьев
Глава городского округа Владимир Шелухин отметил, что в 2022 году в Дзержинском удалось обновить самый аварийный участок 13-й тепловой магистрали.
«В прошлом году мы приступили к очень серьезному этапу — замене генеральных сетей, которые питают город. Благодаря принятым мерам нам удалось этой зимой избежать крупных аварий», — подчеркнул глава.
Шелухин добавил, что проблемы остались на пятой коммунальной магистрали, которая питает, в том числе, Котельники. В этом году вопрос будут решать совместно с «Мосэнерго».
Расселение ветхого жилья и новые социальные объекты
В этом году здесь расселят жителей 65 квартир в аварийных домах № 3, 3а, 5, 7 и 7а на площади Святителя Николая.
Кроме того, в городском округе реализуют большую программу по строительству и ремонту социальных объектов.
«Сейчас мы капитально ремонтируем детский сад „Незабудка“. Уже находимся на финальном этапе. К 1 сентября должны его сдать», — сообщил Владимир Шелухин.
Начался ремонт взрослой поликлиники, а год назад обновили детское инфекционное отделение. В городской поликлинике преобразился кабинет для рентгенов, где установили новое цифровое оборудование.
В этом году уже успели привести в порядок кровлю в основном корпусе больницы. И программа будет активно продолжаться — до выполнения полного капремонта поликлиники.
Владимир Шелухин
В прошлом году в учреждение удалось привлечь 60 новых врачей. В 2023-м планируют открыть филиал городской поликлиники и женскую консультацию на улице Доркина.
Еще один важный для городского округа вопрос — реконструкция спортивного стадиона «Орбита». Шелухин обратился к губернатору с просьбой поддержать этот проект.
«Стадион „Орбита“ морально устарел. С 70-х годов не проводили капитальный ремонт. Необходима кардинальная реконструкция этого объекта», — отметил он.
По словам главы округа, на территории стадиона есть место для нового футбольного поля. Этот вопрос возьмут на рассмотрение.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Андрей Воробьев
Отопление
Дзержинский
Ремонтные работы
Реклама
Реклама