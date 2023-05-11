Подмосковье 11 мая 2023, 11:59 Андрей Воробьев: масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском

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Теплосети в Дзержинском крупно модернизируют в 2023 году, сообщил глава городского округа Владимир Шелухин на рабочей встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

Вопросы о надежности отопления и качестве водоснабжения стоят во главе угла, отметил губернатор.

В Дзержинском у нас большая программа: часть уже реализована, еще часть работ предстоит обеспечить в ближайшее время. Нам важно то, что больше всего беспокоит жителей. Андрей Воробьев

Глава городского округа Владимир Шелухин отметил, что в 2022 году в Дзержинском удалось обновить самый аварийный участок 13-й тепловой магистрали.

«В прошлом году мы приступили к очень серьезному этапу — замене генеральных сетей, которые питают город. Благодаря принятым мерам нам удалось этой зимой избежать крупных аварий», — подчеркнул глава.

Шелухин добавил, что проблемы остались на пятой коммунальной магистрали, которая питает, в том числе, Котельники. В этом году вопрос будут решать совместно с «Мосэнерго».

Расселение ветхого жилья и новые социальные объекты

В этом году здесь расселят жителей 65 квартир в аварийных домах № 3, 3а, 5, 7 и 7а на площади Святителя Николая.

Кроме того, в городском округе реализуют большую программу по строительству и ремонту социальных объектов.

«Сейчас мы капитально ремонтируем детский сад „Незабудка“. Уже находимся на финальном этапе. К 1 сентября должны его сдать», — сообщил Владимир Шелухин.

Начался ремонт взрослой поликлиники, а год назад обновили детское инфекционное отделение. В городской поликлинике преобразился кабинет для рентгенов, где установили новое цифровое оборудование.

Дзержинская городская поликлиника Дзержинская городская поликлиника

В этом году уже успели привести в порядок кровлю в основном корпусе больницы. И программа будет активно продолжаться — до выполнения полного капремонта поликлиники. Владимир Шелухин

В прошлом году в учреждение удалось привлечь 60 новых врачей. В 2023-м планируют открыть филиал городской поликлиники и женскую консультацию на улице Доркина.

Еще один важный для городского округа вопрос — реконструкция спортивного стадиона «Орбита». Шелухин обратился к губернатору с просьбой поддержать этот проект.

«Стадион „Орбита“ морально устарел. С 70-х годов не проводили капитальный ремонт. Необходима кардинальная реконструкция этого объекта», — отметил он.

По словам главы округа, на территории стадиона есть место для нового футбольного поля. Этот вопрос возьмут на рассмотрение.

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