Красота, умноженная на два. Как Подмосковье благоустроилось к лету

Подмосковье вовсю выходит из ограничений, и уже стало не только бороться с COVID-19, но и налаживать обычную человеческую жизнь. Губернатор Андрей Воробьев побывал в новых парках и храмах.

Больница Воскресенска

В новом выпуске видео на YouTube-канале губернатор поехал в Воскресенск. Этот город одним из первых принял на себя удар, когда коронавирус только появился в Московской области. Из-за интенсивной работы и большого числа пациентов врачи воскресенской больницы тоже заразились, несколько человек погибли. Из-за этого больницу отправили на карантин.

В разгар, пик коронавируса мы вынуждены были вас на карантин поставить, потому что такая мясорубка здесь шла. По-другому не назовешь. Андрей Воробьев.

Глава Воскресенска Артур Болотников в фильме поблагодарил губернатора за этот шаг. Они вместе посетили больницу, где сейчас, когда пик эпидемии прошел, все совсем по-другому.

«Слава богу, в июне мы видим снижение и смертности, и госпитализаций, волна ушла. За все это время спасено 35 тысяч жизней. Это разные формы заболевания: легкие и тяжелые. Сейчас коллега шла, говорит: „Спасибо, что терапевтов не забыли“. Потому что они тоже рисковали, приходили на дом, лечили амбулаторно, своевременно привозили лекарства. Всей вашей команде большое спасибо», — отметил губернатор.

Благоустройство парка «Кривякино»

В Воскресенске уже думают не только о коронавирусе. Глава округа отчитался о работах по Афанасьевскому мосту, из-за которого жители теряют лишних 50 минут в дороге. Болотников рассказал и про мусоросжигательный завод. По его словам, теперь жители могут посещать его, следить за работами, и все понимают, что за этим будущее.

Отдельным событием для Воскресенска стало открытие парка «Кривякино». Это место всегда было центром притяжения жителей, но сейчас, как они говорят, стало еще лучше.

«Жители, которые здесь живут много десятилетий, говорили, что всегда здесь была красота. Мы решили сделать так, чтобы эту красоту умножить на два. И вот первую часть мы закончили. Мне кажется, это уже неплохо», — отметил Воробьев.

Осталась усадьба. Там должно быть или кафе-мороженое, или ЗАГС. В общем, с жителями посоветуемся, чтобы там все было культур-мультур, как говорится Андрей Воробьев.

В парке «Кривякино» теперь можно отдохнуть, прогуляться и покушать. А еще заняться бердвотчингом — здесь около 40 видов птиц.

Павшинская пойма

Подобные места, где жителям приятно проводить время, появятся по всему Подмосковью. Министр благоустройства Михаил Хайкин рассказал, что сейчас в работе 32 проекта. Среди самых важных он назвал парк Малевича, благоустройство Серпухова, Зарайска, Каширы, площадь в Сергиевом Посаде.

Пока же он показал Воробьеву, как удалось преобразовать Павшинскую пойму в Красногорске. Здесь появилась новая набережная.

«Из важного, мы очень много здесь уделяли внимания ливневке. Когда были ливни, ничего здесь не было. Я очень нервничал за этот кусок, потому что мы его два раза перестилали», — рассказал Хайкин.

Центром набережной является Никольский храм.

Слово хочу подобрать, не могу… Очень красиво Андрей Воробьев.

Одинцовская областная больница

Кроме того, Андрей Воробьев съездил в Одинцовскую областную больницу — другой центр по борьбе с COVID-19. Там в разгар «войны», как говорят сами врачи, вирус подхватил руководитель больницы Андрей Фадеев.

«Честно говоря, изнывал. Понимал, что здесь война идет. Температура 37,6, обоняние пропало. Я думаю, что уже все, по классике. Пошел сдал, две недели посидел дома», — рассказал Фадеев.

Воробьев встретился с врачами, которые, даже если по профилю должны заниматься зубами, решили не сидеть на месте и отправились помогать с лечением COVID-19.

Губернатор отметил, что теперь важно вернуть обратно плановую помощь.

«У нас сейчас самый большой запрос на стоматологию. Долгое время стоматология не работала, наша стратегическая задача сейчас — максимально быстро ввести в оборот стоматологические кабинеты», — отметил Воробьев.