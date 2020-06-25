Благоустройство в Московской области в самом разгаре. В округах приводят в порядок парки, набережные и улицы. В эфире канала «360» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свои места притяжения должны появиться в каждом городе, а само благоустройство переходит на более качественный уровень.

«Ключевая задача — я это часто говорю и не стесняюсь этого: каждый город должен иметь свою жемчужину. Свое уникальное место, куда ты приходишь и радуешься жизни в любое время года. Почему? Потому что есть детская площадка, потому что есть, где покататься на велосипеде, где прогуляться, побегать, провести время с семьей, с близкими, с любимым человеком», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что практически во всех городах есть места притяжения: это скверы, парки и общественные пространства. Они уже благоустроены, но регион стремится сделать их еще уютнее и комфортнее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360». Источник фото: телеканал «360»

«Мы сейчас вытягиваем их на следующий, более качественный уровень. „Более качественный“ значит, что все должно быть. Начиная с туалета, без которого просто беда и невозможно гулять более часа-полутора, а детям и того меньше, и заканчивая удобными лежаками на набережной. Пунктами питания, где можно послушать музыку, провести время, пообщаться. Все это мы будем продолжать делать. Это огромная программа, мы не жалеем на нее деньги», — сказал Воробьев.

По словам главы региона, запросы на благоустройство у жителей занимают первое место, особенно летом.

«Поэтому тротуары, парки, детские площадки, карусели, велодорожки — все это стратегически важно для комфортной жизни в Подмосковье. Поэтому мы здесь крутим педали для того, чтобы каждый человек это почувствовал», — пояснил Андрей Воробьев.

Сегодня преобразования уже увидели жители Павшинской поймы. Там появилась новая набережная. И ее центром стал Никольский храм.

«Мы памятник Георгию Победоносцу открыли, храм построили великолепный. Почему великолепный? Потому что жители о нем очень положительно отзываются», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Два года благоустройства

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что планы на 2020–2021 годы в Подмосковье грандиозные. Уже разработали большую программу по формированию комфортной среды. Это президентский проект, национальный проект по развитию городской среды.

Сейчас в работе находится 32 проекта. Среди самых важных он назвал парк Малевича, благоустройство Серпухова, Зарайска, Каширы, площадь в Сергиевом Посаде и другие.

«Появится новая набережная в Орехово-Зуеве, продолжается благоустройство набережной озера Сенеж в Солнечногорске, благоустраиваются центры городов в Серпухове, Сергиевом Посаде (город Пересвет). Программа большая и положительно воспринимается жителями», — заявил Хайкин.

По поручению губернатора свое общественное пространство должно быть у каждого города и округа. «В большинстве городов такие жемчужины уже есть. Интересно, что они появляются не только в крупных городах», — отметил Хайкин.

В пример он привел прошлогоднее открытие парка в Рошале, большое благоустройство во Власихе, Молодежном. Еще один долгожданный парк открыли две недели назад. Новое место для прогулок появилось у жителей Воскресенска.

В 2020 году на благоустройство общественных территорий предусмотрели более шести миллиардов рублей. В 2018 году губернатор дал поручение привести в порядок эту территорию. Там провели благоустройство трех прудов, установили малые архитектурные формы, игровые площадки.

Губернатор отметил, что такие места очень важны для жителей и благоустройство территорий всегда должно быть в приоритете.

«Это важная работа. У нас и в Пушкинском городском округе это протяженные участки, дорогостоящие объекты, но они того стоят. Это инфраструктура, которая востребована в любое время года. Почему? Потому что там сухо, потому что там можно пользоваться и велосипедом, и коляской, и роликами — все что хочешь. Для нас это имеет принципиальное значение», — заключил Воробьев.

В Коломне тоже проводят масштабное благоустройство. Одно из мест, которое преображается еще с прошлого года, — пешеходный маршрут через Москворецкую набережную. Раньше здесь были болота и заросшие сорняками пустыри, а теперь — современная зона для отдыха.