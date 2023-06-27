Подмосковье 27 июня 2023, 11:06 Все аэроэкспрессы в Шереметьево будут следовать с Савеловского вокзала 1 и 2 июля Аэроэкспресс

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Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной 1 и 2 июля. Это связано с проведением работ на железной дороге.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, конечная остановка при движении из аэропорта также будет Савеловский вокзал. В эти дни аэроэкспрессы будут курсировать каждые 30 минут по стандартному расписанию за исключением нескольких рейсов, которые отменят.

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Купить билет жители могут у сотрудников «Аэроэкспресс» на Савеловском вокзале в пассажирской зоне и кассах ЦППК. Кроме того, его можно купить заранее онлайн на сайте или в мобильном приложении. Добраться в аэропорт в эти дни пассажиры смогут от станции метро «Ховрино» на экспресс-автобусах, которые отправляются каждые 15 минут.

Узнать расписание движения транспорта можно по ссылке.

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