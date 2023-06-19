Подмосковье 19 июня 2023, 13:18 «Центральное место». Воробьев — о новом автовокзале в Бронницах Андрей Воробьев: современный автовокзал достроили в Бронницах

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Современный автовокзал достроили в Бронницах, и это стало одним из самых значимых для местных жителей событий, ведь остановочный пункт давно нуждался в реконструкции. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что это важный городской округ Подмосковья и важная перемена в нем.

«В городе Бронницы мы построили современный автовокзал. Пожалуй, это самое важное и центральное место. Благоустроили площадь. Сегодня небольшой комплекс работает на территории небольшого, но важного нам города», — сказал Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

Прежнее здание устарело и уже давно не отвечало современным требованиям. По решению Андрея Воробьева его демонтировали и возвели новое помещение.

В современном корпусе вокзала обустроили комфортный зал для ожидания, комнату матери и ребенка, туалеты, а рядом появился удобный перрон для посадки и высадки пассажиров.

Для пассажиров открыли кафе, к концу месяца заработают аптека, продуктовый магазин и парикмахерская.

«Это здание отличается необыкновенной архитектурой, которая включает в себя кусочек современности и является настоящим украшением города. Андрей Юрьевич, от лица всех жителей хочу поблагодарить за правильное решение по строительству столь важного объекта», — сказал глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков.

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