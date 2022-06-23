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    23 июня 2022, 08:49

    Губернатор Подмосковья заявил, что сейчас время бизнеса

    Анастасия Аброськина

    Несмотря на внешние санкции и ограничения, доходы Подмосковья остаются стабильными. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что сейчас время бизнеса.

    Губернатор Подмосковья заявил, что сейчас время бизнеса

    «В течение жизни мы все испытываем разного рода трудности, что естественно. И сейчас предприятия, вовлеченные в бизнес, безусловно, зависят от логистики, поставок, а также скорости и стоимости доставки. Все эти проблемы бизнес решает сегодня. И опять же у нас был разговор по нашей доходной базе — пока мы идем стабильно», — сообщил губернатор.

    По его словам, сегодня роль российского бизнеса для создания рабочих мест и мощной экономики как никогда велика.

    Все мероприятия, которые сегодня проводятся правительством и озвучены президентом, в том числе, на ПМЭФ, говорят нам, что сейчас время бизнеса

    Андрей Воробьев.

    Благодаря соглашениям, подписанным на ПМЭФ, в Московской области создадут еще 15 тысяч новых рабочих мест.

    «И президент сказал: „Инвестируйте там, где вы живете“. Это развитие, которое нам необходимо, и считаем обязанностью максимально помогать», — заключил Воробьев.

    Ранее он сообщил, что Подмосковье подписало на ПМЭФ 40 соглашений на 145 миллиардов рублей.