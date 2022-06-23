Губернатор Подмосковья заявил, что сейчас время бизнеса

Несмотря на внешние санкции и ограничения, доходы Подмосковья остаются стабильными. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что сейчас время бизнеса.

«В течение жизни мы все испытываем разного рода трудности, что естественно. И сейчас предприятия, вовлеченные в бизнес, безусловно, зависят от логистики, поставок, а также скорости и стоимости доставки. Все эти проблемы бизнес решает сегодня. И опять же у нас был разговор по нашей доходной базе — пока мы идем стабильно», — сообщил губернатор.

По его словам, сегодня роль российского бизнеса для создания рабочих мест и мощной экономики как никогда велика.

Все мероприятия, которые сегодня проводятся правительством и озвучены президентом, в том числе, на ПМЭФ, говорят нам, что сейчас время бизнеса Андрей Воробьев.

Благодаря соглашениям, подписанным на ПМЭФ, в Московской области создадут еще 15 тысяч новых рабочих мест.

«И президент сказал: „Инвестируйте там, где вы живете“. Это развитие, которое нам необходимо, и считаем обязанностью максимально помогать», — заключил Воробьев.

Ранее он сообщил, что Подмосковье подписало на ПМЭФ 40 соглашений на 145 миллиардов рублей.