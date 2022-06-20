Губернатор Воробьев сообщил, что Подмосковье подписало на ПМЭФ 40 соглашений на 145 млрд рублей

Московская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала 40 соглашений на общую сумму 145 миллиардов рублей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выступая перед зампредами 20 июня, выразил надежду на то, что все соглашения будут реализованы.

«Когда слышишь эти цифры, всегда возникает вопрос о том, сколько из этих соглашений реализуется. Они остаются на бумаге или превращаются в реальный результат? Наш анализ показывает, что всегда есть какие-то срывы, говорю как есть: то ковид, то какие-то санкционные ограничения. Вместе с тем уровень 70–80% реализации все эти годы мы выдерживаем», — отметил Андрей Воробьев.

Он назвал этот уровень приемлемым.

Губернатор Воробьев напомнил о том, что президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ и говоря о введении промышленной ипотеки, упомянул особый блок поддержки, развития малого бизнеса и производств.

«У нас light industrial, как его называют, реализован в двух локациях. Это Солнечногорск и Подольск. Третья большая площадка начинает у нас разрабатываться в Жуковском. Очень надеюсь, что дорожная карта, темпы реализации этого проекта тоже будут понятны», — добавил Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в Московской области достаточно давно работает Центр содействия строительству. При этом, по словам Андрея Воробьева, также важно проактивно выходить на тех, с кем подписаны соглашения. Во время переговоров и частных бесед не всегда можно получить понимание того, как проходить все «согласительные процедуры».

Губернатор Московской области попросил подумать над тем, как выработать проактивную позицию, «чтобы каждый, кто строит фабрику, завод, предприятие, имел возможность комфортного сопровождения». Андрей Воробьев отметил, что масштабные мероприятия по упрощению выхода на стройку проводятся на правительственном уровне. На этой неделе состоится заседание президиума Госсовета по этой теме. Глава Подмосковья поручил подготовить предложения, которые он считает важными на территории региона.