Временный мост на период обновления станции Железнодорожная появился в Балашихе

Для удобства пассажиров на станции Железнодорожная установили временный мост и турникетные павильоны. Это позволит жителям пользоваться ей на время реконструкции.

Источник фото: телеканал «360»

По сообщению МТДИ, на станции начался демонтаж первой и второй платформ. Временный мост из металлических конструкций позволит пассажирам добраться до третьей и четвертой. Его оборудовали пандусами и навесами.

Также на станции оборудовали турникетные павильоны с кассами и навигацией. Их установили с обеих сторон железной дороги — на улицах Лесопарковая и Советская.

После реконструкции на Железнодорожной появятся современный транспортно-пересадочный узел, новые платформы с навесами и мостом-конкорсом с лифтами и эскалаторами.

Источник фото: телеканал «360»

Также продолжается строительство остановочного пункта Ольгино. Там уже построили 90 метров платформы и заложили фундамент будущего вестибюля. Этой станцией предложили пользоваться пассажирам на время реконструкции Железнодорожной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье уже наполовину выполнило годовой план по ремонту дорог.