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    20 июля 2022, 11:29

    Временный мост на период обновления станции Железнодорожная появился в Балашихе

    Александра Перепечаева

    Для удобства пассажиров на станции Железнодорожная установили временный мост и турникетные павильоны. Это позволит жителям пользоваться ей на время реконструкции.

    Временный мост на период обновления станции Железнодорожная появился в Балашихе | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    По сообщению МТДИ, на станции начался демонтаж первой и второй платформ. Временный мост из металлических конструкций позволит пассажирам добраться до третьей и четвертой. Его оборудовали пандусами и навесами.

    Также на станции оборудовали турникетные павильоны с кассами и навигацией. Их установили с обеих сторон железной дороги — на улицах Лесопарковая и Советская.

    После реконструкции на Железнодорожной появятся современный транспортно-пересадочный узел, новые платформы с навесами и мостом-конкорсом с лифтами и эскалаторами.

    Временный мост на период обновления станции Железнодорожная появился в Балашихе | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Также продолжается строительство остановочного пункта Ольгино. Там уже построили 90 метров платформы и заложили фундамент будущего вестибюля. Этой станцией предложили пользоваться пассажирам на время реконструкции Железнодорожной.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье уже наполовину выполнило годовой план по ремонту дорог.