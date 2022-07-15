Воробьев: Подмосковье наполовину выполнило годовой план ремонта дорог

Ремонтная кампания в Подмосковье идет по графику. Более 50% покрытия от общего плана ремонта дорожной сети в 2022 году уже выполнили. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«С апреля мы отремонтировали уже больше 660 участков — около 840 километров, в процессе — еще 190 автодорог. Главное делать это с учетом мнения наших жителей. Поэтому примерно треть дорог мы ремонтируем по результатам голосования на «Доброделе». Чтобы работы не останавливались даже в условиях санкций, используем материалы отечественного производства. Асфальтобетон закупаем, в том числе, на наших заводах — в Дмитрове и Долгопрудном», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Он также отметил, что в этом году на участках интенсивного движения применяются новые материалы, что позволит увеличить срок службы вылетных магистралей и центральных улиц в городах.

С применением нового асфальта уже отремонтировали более 50 дорог в 26 муниципалитетах. С помощью современных материалов проведут работы на более чем 110 дорогах длиной около 260 километров.

«Всего в этом году в Подмосковье отремонтируем более 1,2 тысячи дорог протяженностью свыше 1,4 тысячи километров, из них порядка 700 километров — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В ремонтных работах задействовано около 1,5 тысячи единиц техники и более 2,5 тысячи дорожных рабочих.

В рамках реализуемого минтрансом Подмосковья национального проекта «Безопасные качественные дороги» более 480 км покрытия уложили на более 90 участках.

На региональной дорожной сети полностью завершили укладку порядка 40 километров асфальтобетонного покрытия в семи округах — Богородском, Жуковском, Зарайске, Лотошине, Луховицах, Шатуре и Электростали. А также на региональных и муниципальных дорогах в двух городских округах — Восходе и Котельниках.

На муниципальной сети провели ремонтные работы на ул. Лобачева в Подольске, ул. Маяковского в Пушкино, ул. Колпакова в Мытищах и ул. Школьной в Видном. На региональной сети завершили укладку на ул. Ленина в Лобне, Старосимферопольском шоссе в Чехове, Волоколамском шоссе в Истре и на ул. Ворошилова в Серпухове.

Программу ремонта формировали в течение года по итогам обследования дорожной сети с учетом разрушений покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, а также наличия поблизости социально значимых объектов.

Ремонтную кампания в области планируют завершить в октябре. На дорогах обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.