Временный госпиталь в Кубинке выписал за 2 недели 100 выздоровевших пациентов

«У нас была вчера большая выписка, здесь было суммарно 100 человек за две недели. Соответственно, сейчас у нас 12 человек. Мы их реабилитируем, чтобы они были безопасны. И выписываем их», — рассказал главный врач Одинцовской районной больницы Андрей Фадеев.

Временный госпиталь рассчитан на 420 мест. В ближайшее время здесь закончат оснащение еще двух медицинских блоков, где будут аппараты ИВЛ, лаборатория и кабинет УЗИ. Компьютерный томограф уже установлен. Именно этот аппарат позволяет находить коронавирус в легочной ткани. Помимо гражданских медиков, здесь работают еще и врачи военно-медицинской академии.

«Прибыло для оказания медицинской помощи 630 человек, из которых 530 — это профессорско-преподавательский состав военно-медицинской академии, также прибыли ординаторы и курсанты, которые будут работать в качестве младшего и среднего медицинского персонала», — сообщил начальник медицинской части Дмитрий Шахманов.

У всех военных врачей уже есть богатый опыт работы с коронавирусом. Курсанты же будут выполнять обязанности медсестер и медбратьев.

Работать военные медики, как и их гражданские коллеги, будут посменно. Их разместили в ближайших от госпиталя гостиницах и базах отдыха.