22 января 2024, 18:00
Временно исполняющим обязанности главы Дзержинского назначили Андроника Пака
Глава Дзержинского городского округа Владимир Шелухин по собственному желанию сложил полномочия. Временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначили Андроника Пака.
Как рассказали в министерстве территориальной политики Подмосковья, временно исполняющего обязанности главы назначил Совет депутатов.
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Ранее временно исполняющей полномочия главы Лобни назначили Анну Кротову.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дзержинский
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