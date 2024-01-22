Подмосковье

22 января 2024, 18:00

Временно исполняющим обязанности главы Дзержинского назначили Андроника Пака

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Глава Дзержинского городского округа Владимир Шелухин по собственному желанию сложил полномочия. Временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначили Андроника Пака.

Как рассказали в министерстве территориальной политики Подмосковья, временно исполняющего обязанности главы назначил Совет депутатов.

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Ранее временно исполняющей полномочия главы Лобни назначили Анну Кротову.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дзержинский

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