Подмосковье 22 января 2024, 11:45 Анна Кротова стала временно исполняющей полномочия главы Лобни Телеканал «360»

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Совет депутатов Лобни возложил временное исполнение полномочий главы городского округа на Анну Кротову. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.

Глава Лобни Игорь Демешко сложил полномочия по собственному желанию 20 января. Теперь эти обязанности будет исполнять Анна Кротова — такое решение приняли окружные депутаты.

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Анна Кротова до июля 2023 года занимала пост заместителя председателя правительства Московской области. В должности зампреда Кротова отвечала за дорожную инфраструктуру и управление государственным имуществом, на протяжении долгих лет занималась развитием региона. Губернатор Андрей Воробьев лично поблагодарил Анну Кротову за работу и вручил ей знак «За заслуги перед Московской областью» второй степени.

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