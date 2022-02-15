Врачи в Сергиевом Посаде спасли 13-летнего жителя Кубы с COVID-19 и менингитом

В Сергиево-Посадскую больницу поступил 13-летний гражданин Кубы с жалобами на боли в животе, высокую температуру и тошноту. В результате КТ выяснилось, что у ребенка вирусная пневмония с поражением около 25% легких. Пациента уже выписали после успешного лечения, рассказали в Минздраве региона.

Когда мальчик поступил в больницу, он испытывал постоянные головные боли, рвоту и головокружение. Специалисты назначили ему проведение пункции — анализа спинно-мозговой жидкости, который подтвердил тяжелый менингит у ребенка. Пациента пришлось перевести в реанимацию. Лечение проводили по отношению к обоим классам микроорганизмов — и к вирусам, и к бактериям.

«В процессе диагностики мы выявили вирусно-бактериальный менингит. В реанимации пациент провел четыре дня, после стабилизации состояния его перевели в детское инфекционное отделение, где нам потребовалось еще чуть более двух недель для того, чтобы менингит и пневмония окончательно отступили», — рассказал врач-педиатр-инфекционист Сергиево-Посадской больницы Олег Одинцов.

Как уточнили в Минздраве, языковой барьер не стал для врачей помехой — специалисты общались с пациентом и его мамой посредством онлайн-переводчиков.

Сейчас мальчика выписали, он продолжает наблюдаться у врача-педиатра.

Ранее стало известно, что свыше 720 тысяч человек прошли повторную вакцинацию от COVID‐19 в Подмосковье.