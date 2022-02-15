Прирост случаев коронавируса в России упал, но выросло число госпитализаций

В России за минувшие сутки выявили 166 631 случай коронавируса. В больницы попали 21 833 человека, а это на 108,9% больше по сравнению с 14 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией.

Москва заняла первое место по приросту заболевших (8160), за ней следует Красноярский край (7122). На третьем месте Санкт-Петербург (7091). Московская область в списке регионов оказалась на 11-й строчке. В регионе ковид за минувшие сутки выявили у 4262 человек.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 15 868 033 ПЦР-теста. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

За сутки в России полностью выздоровел 137 881 пациент, 704 заболевших скончались.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей в целом по стране остаются 1 001 828 человек. За последние 24 часа эксперты проверили 471 тысячу тестов на коронавирус. В общей сложности с начала пандемии в российских лабораториях провели уже свыше 269,7 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.