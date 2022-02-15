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    15 февраля 2022, 20:38

    Более 720 тысяч жителей Подмосковья прошли повторную вакцинацию от COVID-19

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в Московской области прошли 725 тысяч человек. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

    Более 720 тысяч жителей Подмосковья прошли повторную вакцинацию от COVID-19

    «Иммунитет против новой коронавирусной инфекции со временем снижается. Чтобы поддержать его, надо пройти повторную вакцинацию. В Московской области разработаны удобные форматы для жителей и гостей Подмосковья. Прививку можно сделать в поликлиниках, торговых центрах и МФЦ», — отметила Светлана Стригункова.

    Зампред напомнила, что повторную вакцинацию можно пройти через шесть месяцев после первой любым из имеющихся в наличии препаратов. Для того, чтобы сделать прививку в поликлинике, необходимо предварительно записаться. Выбрать удобный прививочный пункт жители Подмосковья могут на интерактивной карте.

    Ранее стало известно, что «омикрон»-штамм пришел во все регионы России, включая Чукотку.