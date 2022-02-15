Более 720 тысяч жителей Подмосковья прошли повторную вакцинацию от COVID-19

Повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в Московской области прошли 725 тысяч человек. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Иммунитет против новой коронавирусной инфекции со временем снижается. Чтобы поддержать его, надо пройти повторную вакцинацию. В Московской области разработаны удобные форматы для жителей и гостей Подмосковья. Прививку можно сделать в поликлиниках, торговых центрах и МФЦ», — отметила Светлана Стригункова.

Зампред напомнила, что повторную вакцинацию можно пройти через шесть месяцев после первой любым из имеющихся в наличии препаратов. Для того, чтобы сделать прививку в поликлинике, необходимо предварительно записаться. Выбрать удобный прививочный пункт жители Подмосковья могут на интерактивной карте.

Ранее стало известно, что «омикрон»-штамм пришел во все регионы России, включая Чукотку.