Подмосковье 09 марта 2023, 12:21 Врачи в Раменском удалили из желудка 22-летней девушки килограммовый комок волос

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Девушка в возрасте 22 лет поступила в больницу в Раменском с жалобами на сильную боль в животе, тошноту и рвоту. Врачи обнаружили в ее желудке комок волос размером 45 сантиметров.

Девушка ела свои волосы на протяжении долгого времени. Чтобы спасти ее, врачи провели операцию, рассказал заведующий отделением Михаил Кошелев.

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«В срочном порядке мы провели лапаротомию, то есть произвели разрез около пупка и таким образом получили доступ к внутренним органам. Затем через переднюю брюшную стенку создали искусственный вход в полость желудка и удалили плотно свалявшийся комок волос весом один килограмм и размером 45 сантиметров», — поделился он.

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Операция прошла успешно, девушка чувствует себя хорошо и уже выписана. Ей рекомендовали пройти лечение у психотерапевта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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