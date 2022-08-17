Врачи в Коломне успешно прооперировали женщину с большой кистой

В Коломне 68-летняя женщина обратилась за помощью в областную больницу из-за сильных болей. При осмотре врачи заметили, что живот женщины сильно увеличен, томография позволила определить, что это опухоль в левой части брюшной полости. Специалисты прооперировали пациентку, сейчас она идет на поправку.

Специалисты сначала сделали женщине УЗИ, на котором увидели гигантское новообразование жидкостной структуры. Далее потребовалось сделать магнитно-резонансную томографию и провести операцию.

«Только во время операции удалось установить, что гигантское жидкостное образование исходит из левой почки, поэтому в операционную в экстренном порядке был вызван уролог. Операция длилась три часа. К сожалению, почку спасти не удалось, ее пришлось удалить вместе с опухолью. Также пришлось удалить и селезенку, поскольку опухоль была так тесно к ней припаяна, что отделить ее без травмирования органа было невозможно. После завершения операции мы с коллегами оценили масштабы образования — его объем составил 27 литров», — сказал врач-хирург хирургического отделения Коломенской областной больницы Дмитрий Егоров.

Новообразование оказалось доброкачественной кистой, из-за размеров она представляла угрозу жизни женщины.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали под амбулаторное наблюдение. По результатам анализов, правая почка полностью справляется с нагрузкой, уточнили медики.

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