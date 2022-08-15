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    15 августа 2022, 14:30

    Воробьев анонсировал программу модернизации стационаров в Подмосковье

    Александра Перепечаева

    Ремонт объектов здравоохранения продолжается в регионе. Помимо поставок нового медоборудования, особое внимание в регионе уделяют ремонту стационаров. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Коллеги, вы тоже помните, какие были сделаны большие изменения. Слово „прорыв“ я бы хотел сказать, но жители должны оценивать. И сегодня, к чему я это все говорю, существует огромный запрос на преобразование стационаров», — сказал губернатор на совещании с зампредами и главами округов.

    Воробьев добавил, что большой запрос стал причиной программы модернизации стационаров. По ней их приведут к стандарту качества, по которому в одной палате должно быть не более четырех коек.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии в Подлипках новой поликлиники в октябре.