Воробьев анонсировал программу модернизации стационаров в Подмосковье

Ремонт объектов здравоохранения продолжается в регионе. Помимо поставок нового медоборудования, особое внимание в регионе уделяют ремонту стационаров. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Коллеги, вы тоже помните, какие были сделаны большие изменения. Слово „прорыв“ я бы хотел сказать, но жители должны оценивать. И сегодня, к чему я это все говорю, существует огромный запрос на преобразование стационаров», — сказал губернатор на совещании с зампредами и главами округов.

Воробьев добавил, что большой запрос стал причиной программы модернизации стационаров. По ней их приведут к стандарту качества, по которому в одной палате должно быть не более четырех коек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии в Подлипках новой поликлиники в октябре.