Новое реабилитационное оборудование появилось в больнице в Мытищах

В отделение медицинской реабилитации Мытищинской больницы поступило новое оборудование — многофункциональный физиотерапевтический аппарат стоимостью около 4 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

«Аппарат включает в себя все известные модули физиотерапевтического лечения, применяемые для устранения острых и хронических болей, лечения нервно-мышечных дисфункций, увеличения диапазона подвижности суставов, снижения острой и хронической отечности, улучшения периферического кровообращения, восстановления тканей и многого другого», — рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации Зарема Ибрагимова.

Она уточнила, что благодаря тому, что аппарат является четырехканальным, необходимые процедуры можно выполнять сразу нескольким пациентам.

Медицинскую технику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».