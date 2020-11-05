Врачи из подмосковных Люберец спасли 83-летнюю женщину с переломом бедра

После обследования врачи заметили, что ранее пенсионерку уже оперировали. Это осложнило ситуацию, но все прошло успешно.

Пациентке провели остеосинтез перелома нижней трети левого бедра пластинкой. Об этом рассказал исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением стационара № 2 в Люберецкой больнице Владимир Клименко.

Сложность была в том, что место перелома, куда необходимо было наложить пластину, соприкасалось с эндопротезом коленного сустава. Кости в этом месте и так хрупкие Владимир Клименко.

Из-за этого, по его словам, важно было не повредить их во время операции. В результате она завершилась успешно. Пенсионерка смогла передвигаться на второй день.

Медики отметили, что перелом бедра в разных частях — одна из самых частых травм у пенсионеров. И только срочные операции помогают им встать на ноги за короткий срок.