Пенсионерку с переломом бедра и COVID-19 вылечили в больнице Видного

Как рассказали в больнице, ранее в подобных случаях пациенты до конца жизни переставали ходить, а у каждого третьего из них пропадала способность самостоятельно заниматься домашними делами.

Но пенсионерку удалось спасти. Кроме перелома шейки бедра и подтвержденного COVID-19, у нее поражено 25% легких. Это отметил заведующий травматологическим отделением Ибрагим Абакаров.

После дообследования операционная бригада хирургов-травматологов ковидного стационара нашей больницы провела эндопротезирование тазобедренного сустава Ибрагим Абакаров.

Благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно. Так, пенсионерка вновь смогла ходить уже на второй день после операции.

Сейчас у нее почти завершилось лечение от COVID-19. По словам врачей, она чувствует себя хорошо и готовится к выписке.