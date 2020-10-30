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    30 октября 2020, 11:17

    Пенсионерку с переломом бедра и COVID-19 вылечили в больнице Видного

    Анастасия Аброськина, Оксана Кононенко

    Врачи из клинической больницы Видного вылечили 84-летнюю пациентку с коронавирусом и переломом бедра. После падения у себя дома женщина получила тяжелую травму и попала на операцию.
    Пенсионерку с переломом бедра и COVID-19 вылечили в больнице Видного

    Как рассказали в больнице, ранее в подобных случаях пациенты до конца жизни переставали ходить, а у каждого третьего из них пропадала способность самостоятельно заниматься домашними делами.

    Но пенсионерку удалось спасти. Кроме перелома шейки бедра и подтвержденного COVID-19, у нее поражено 25% легких. Это отметил заведующий травматологическим отделением Ибрагим Абакаров.

    После дообследования операционная бригада хирургов-травматологов ковидного стационара нашей больницы провела эндопротезирование тазобедренного сустава

    Ибрагим Абакаров.

    Благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно. Так, пенсионерка вновь смогла ходить уже на второй день после операции.

    Сейчас у нее почти завершилось лечение от COVID-19. По словам врачей, она чувствует себя хорошо и готовится к выписке.