facebook_pixel
    22 сентября 2020, 15:58

    Подмосковные врачи спасли 95-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Один неудачный шаг обернулся тем, что 95-летняя Нина Григорьевна из Подмосковья оказалась в травматологии больницы имени профессора Розанова. Она оступилась во время прогулки. Падение привело к перелому шейки бедра, но врачи вернули возможность ходить.
    Подмосковные врачи спасли 95-летнюю пациентку с переломом шейки бедра | Изображение 1

    Заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян отметил, что перелом произошел на фоне остеопороза, который есть практически у всех пожилых людей.

    Уникальность в возрасте нашей пациентки — ей 95 лет!

    Арутюн Туфанян.

    Здесь медики обследовали Нину Григорьевну и прооперировали под спинальной анестезией. Операция продлилась не больше 20 минут.

    Уже на второй день пациентка смогла передвигаться с помощью ходунков. Они сопровождают ее на протяжении нескольких лет — с ними удобнее стоять на ногах, а во время прогулки удастся отдохнуть.

    Нина Григорьевна упала, когда вышла из дома без них и даже без трости. У пенсионерки закружилась голова. Но теперь состояние пришло в норму. Из больницы пациентку забрал сын.

    «Врачам — мой низкий поклон. Они такое делают! У них золотые руки», — поделился он.

    Подмосковные врачи спасли 95-летнюю пациентку с переломом шейки бедра | Изображение 2

    Арутюн Туфанян уточнил что при эндопротезировании учли пол, возраст, вес, сопутствующие заболевания и качество кости.

    Хирург, который идет на эту операцию, должен учитывать все возможные факторы и риски — здесь ошибки не прощаются

    Арутюн Туфанян.

    Такой случай не первый в больнице. Шесть лет назад сюда попал 98-летний пациент с переломом шейки бедра. Врачи спасли и его.

    Новости SMI.FM