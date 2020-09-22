Подмосковные врачи спасли 95-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

Один неудачный шаг обернулся тем, что 95-летняя Нина Григорьевна из Подмосковья оказалась в травматологии больницы имени профессора Розанова. Она оступилась во время прогулки. Падение привело к перелому шейки бедра, но врачи вернули возможность ходить.

Заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян отметил, что перелом произошел на фоне остеопороза, который есть практически у всех пожилых людей.

Уникальность в возрасте нашей пациентки — ей 95 лет! Арутюн Туфанян.

Здесь медики обследовали Нину Григорьевну и прооперировали под спинальной анестезией. Операция продлилась не больше 20 минут.

Уже на второй день пациентка смогла передвигаться с помощью ходунков. Они сопровождают ее на протяжении нескольких лет — с ними удобнее стоять на ногах, а во время прогулки удастся отдохнуть.

Нина Григорьевна упала, когда вышла из дома без них и даже без трости. У пенсионерки закружилась голова. Но теперь состояние пришло в норму. Из больницы пациентку забрал сын.

«Врачам — мой низкий поклон. Они такое делают! У них золотые руки», — поделился он.

Арутюн Туфанян уточнил что при эндопротезировании учли пол, возраст, вес, сопутствующие заболевания и качество кости.

Хирург, который идет на эту операцию, должен учитывать все возможные факторы и риски — здесь ошибки не прощаются Арутюн Туфанян.

Такой случай не первый в больнице. Шесть лет назад сюда попал 98-летний пациент с переломом шейки бедра. Врачи спасли и его.