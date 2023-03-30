Подмосковье 30 марта 2023, 10:08 Врачи Подмосковья рассказали о способах избежать вызванной грызунами лихорадки В рамках информирования населения в связи с началом дачного сезона о геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую переносят грызуны / Люберецкая областная больница, автор Наталья Лымарь

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Врачи из Подмосковья рассказали о случаях геморрагической лихорадки, которую разносят грызуны. За 10 лет в Подмосковье выявили 175 случаев заболевания.

В прошлом году в России зарегистрировали 6952 случая заболевания. Это в три раза больше, чем годом ранее. Заражение происходит при контакте с грызунами или их экскрементами, например через ранку на коже во время уборки мест, где могут жить звери.

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Инфекционист центрального поликлинического отделения больниц Люберец Ирина Киселева рассказала, что заболевание не передается от человека к человеку, поэтому процент распространения небольшой.

«Первые симптомы: высокая температура, головная боль, тошнота, сухость во рту и миалгия — боли в мышцах. Один из характерных признаков в начальной стадии геморрагической лихорадки — снижение остроты зрения — появление мушек перед глазами», — поделилась она.

Следующий этап болезни — поражение почек, а также снижение количества мочи, которое может закончиться анурией. Заболевание излечимо, но важно выявить его на ранней стадии.

Для профилактики заболевания важно использовать средства защиты во время уборки в сарае, гараже или на даче.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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