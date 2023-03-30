30 марта 2023, 16:25
Врачи из Подмосковья приняли участие в конференции по вопросам медико-социальной помощи и реабилитации
Конференция федерального уровня по вопросам медико-социальной помощи и реабилитации прошел в столице. В нем приняли участие врачи из Подмосковья, которые поделились опытом с коллегами из других регионов.
Подмосковье представили ведущие специалисты МОНИКИ: главный невролог Подмосковья, руководитель службы неврологии и реабилитации Максим Сутормин, а также главный специалист по реабилитации региона, заведующая профильным отделением Екатерина Мельникова.
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Участники конференции обсудили организацию и оказание медико-социальной помощи, нормативно-правовую базу, развитие психологической реабилитации и многое другое.
Встреча позволила специалистам поделиться опытом и сформулировать самые эффективные практики.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Врачи
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