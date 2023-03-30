Подмосковье 30 марта 2023, 16:25 Врачи из Подмосковья приняли участие в конференции по вопросам медико-социальной помощи и реабилитации

Читать 360tv в

Конференция федерального уровня по вопросам медико-социальной помощи и реабилитации прошел в столице. В нем приняли участие врачи из Подмосковья, которые поделились опытом с коллегами из других регионов.

Подмосковье представили ведущие специалисты МОНИКИ: главный невролог Подмосковья, руководитель службы неврологии и реабилитации Максим Сутормин, а также главный специалист по реабилитации региона, заведующая профильным отделением Екатерина Мельникова.

Реклама

Участники конференции обсудили организацию и оказание медико-социальной помощи, нормативно-правовую базу, развитие психологической реабилитации и многое другое.

Встреча позволила специалистам поделиться опытом и сформулировать самые эффективные практики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».