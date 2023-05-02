Подмосковье 02 мая 2023, 12:43 Врачи перинатального центра в Видном помогли женщине стать мамой после трех операций кесарева сечения

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Врачи из Видного помогли родить женщине, перенесшей три операции кесарева сечения. Процесс осложнялся тем, что в рубец на матке вросла плацента.

При такой патологии может произойти большая кровопотеря, угрожающая жизни матери и ребенка. Как рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Ильяс Куликов, операцию провели раньше положенного, но и мать, и ребенка удалось спасти.

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«Плановую операцию наметили на 37-ю неделю беременности, но у женщины началось кровотечение. Мы выполнили экстренное кесарево сечение, и на свет появилась здоровая девочка весом 2560 граммов и ростом 49 сантиметров. Общая кровопотеря составила 900 миллилитров», — сказал он.

Сейчас женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны. В учреждении рассказали, что такие операции проводят в больнице с 2014 года, за это время врачи помогли родить 250 пациенткам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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