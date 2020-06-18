Врачи осмотрят подмосковных абитуриентов до поступления в вузы и дадут справки

Здоровье абитуриентов из Подмосковья проверят перед поступлением в высшие учебные заведения. Каждому до конца июля врачи оформят справку формы 086/у. Ребята, окончившие девятые и одиннадцатые классы, покажут ее при зачислении в колледжи и университеты.

Медики смогут выписать справки по итогам профилактических осмотров, которые абитуриенты прошли с начала года. Но если такого не было, ребят индивидуально пригласят в поликлинику, подчеркнула заместитель министра здравоохранения Светлана Лазарева.

Пора поступления в учебные заведения — это всегда волнительно и для абитуриентов, и для их родителей. В этом году мы решили выдать справки, учитывая эпидемическую ситуацию

Она уточнила, что справки выдадут в медицинских кабинетах школ.

Пункты проведения единого государственного экзамена начали проверять в Подмосковье. В этом году их 264. На контроль взяли безопасность условий тестирования.

В этом году ЕГЭ стартует 3 июля. В первую очередь школьников протестируют по географии, литературе и информатике.

И стало известно, что страх заразиться коронавирусом не будет считаться уважительной причиной для пропуска ЕГЭ. Также не удастся пересдать экзамены для улучшения результата.