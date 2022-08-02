Врачи МОНИКИ спасли подростка с редкой деформацией груди

Подросток поступил в отделение детской хирургии МОНИКИ им М. Ф. Владимирского с килевидной деформацией грудной клетки. Это порок развития передней грудной стенки, при котором грудина и ребер выпячиваются вперед. Операция помогла 14-летнему юноше, и он уже готовится к выписке.

Как рассказали врачи, патология не вызывает серьезных проблем со здоровьем и является только косметическим дефектом. При этом пациенты часто испытывают дискомфорт и недовольство своим внешним видом. У подростков часто приводит к комплексам, проблемам с социализацией и психическим расстройствам. Детский хирург центра Владимир Гацуцын рассказал, что мальчику провели операцию малоинвазивным методом, через небольшие разрезы по бокам. Ему установили корригирующую пластину, которая будет фиксировать ребра.

«Таким образом, создается компрессия данной пластины, деформация полностью исправляется, и грудная клетка принимает свою анатомическую форму. Через три года мы удалим пластину», — пояснил врач.

Школьник уже чувствует себя хорошо и готовится к выписке после контрольной сдачи анализов.

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