Современный детский госпиталь в Красногорске откроют к марту 2024 года. Задача — успеть построить его за 2,5 года, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сейчас на площадке идут монолитные работы на уровне третьего и четвертого этажей.

В растущем регионе до сих пор не было высококлассной детской клиники. Президент поддержал нас, и наша задача — завершить за 2,5 года Андрей Воробьев.

На строительной площадке работают более 230 рабочих. Каждый год здесь смогут получать помощь около 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов. Строительство больницы стремятся завершить раньше срока.

В Подмосковье на сегодняшний день второй по численности детский контингент в стране — это 1,5 миллиона детей. За пять лет он вырос почти на 17%, или на 256 тысяч человек.

Новая больница в Красногорске сделает медицинскую помощь доступнее, добавит 420 стационарных коек плюс 300 посещений в смену в консультационно-диагностическом центре.