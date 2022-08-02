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    02 августа 2022, 11:17

    Детский госпиталь в Красногорске откроют к марту 2024 года — Андрей Воробьев

    Анастасия Аброськина, Ольга Назаркина

    Современный детский госпиталь в Красногорске откроют к марту 2024 года. Задача — успеть построить его за 2,5 года, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Детский госпиталь в Красногорске откроют к марту 2024 года — Андрей Воробьев | Изображение 1

    Сейчас на площадке идут монолитные работы на уровне третьего и четвертого этажей.

    В растущем регионе до сих пор не было высококлассной детской клиники. Президент поддержал нас, и наша задача — завершить за 2,5 года

    Андрей Воробьев.

    На строительной площадке работают более 230 рабочих. Каждый год здесь смогут получать помощь около 15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов. Строительство больницы стремятся завершить раньше срока.

    В Подмосковье на сегодняшний день второй по численности детский контингент в стране — это 1,5 миллиона детей. За пять лет он вырос почти на 17%, или на 256 тысяч человек.

    Новая больница в Красногорске сделает медицинскую помощь доступнее, добавит 420 стационарных коек плюс 300 посещений в смену в консультационно-диагностическом центре.