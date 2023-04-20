Подмосковье 20 апреля 2023, 11:36 Врачи МОНИКИ помогли пациентке с отслоением верхних слоев кожи Пресс-служба МОНИКИ им. Владимирского

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Женщина в возрасте 50 лет поступила в МОНИКИ имени Владимирского с множественными пузырями и эрозиями на коже. Врачи выявили у нее вульгарную пузырчатку — тяжелое аутоиммунное заболевание, которое при отсутствии лечения может привести к смерти.

Женщина страдала от болезни на протяжении двух лет, а из-за перенесенного коронавируса ситуация усугубилась.

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При вульгарной пузырчатке в организме вырабатываются антитела, которые нарушают контакты клеток кожи и вызывают отслойку ее верхних слоев. Руководитель отделения дерматовенерологии Юлия Молочкова рассказала, что женщине назначили медикаментозное лечение инновационным препаратом, который блокирует клетки, вырабатывающие антитела.

«Спустя 10 дней было отмечено значительное улучшение, заживления эрозий, мы подобрали необходимую дозу медикаментов и установили дальнейшую тактику лечения», — сказала она.

Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии и выписана под наблюдение врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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