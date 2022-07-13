Врачи из Видного помогли женщине стать мамой в 11-й раз

Многодетная мама из Чехова родили 11-го ребенка в Видновском перинатальном центре. Девочка весом 4040 граммов и ростом 52 сантиметра стала шестой дочкой в семье.

Роженице 46 лет, она признается: дети для нее — настоящие цветы. Профессионализм местных врачей помог процессу пройти успешно и без последствий.

«Мне очень понравилась комфортная обстановка, внимательное отношение персонала и высокий профессионализм. Мои роды вызывали много опасений у врачей, но всё прошло успешно и сегодня с новорожденной Валечкой едем домой», — рассказала женщина.

Главврач центра Тамара Белоусова добавила, что многие женщины решают родить именно под руководством видновских врачей.

«Наш центр пользуется заслуженной популярностью, как у жительниц Ленинского округа, так и у женщин близлежащих и отдаленных районов Московской области, Москвы, других регионов страны. Кроме того, 10% родов приходится на иностранных гражданок», — поделилась Белоусова.

Получить консультацию будущие мамы могут в Едином call-центре родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье» по телефону 8 (800) 550-30-03. Операторы расскажут, как подготовиться к поездке в роддом, что взять с собой и как получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

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