Оборудование обновили в больницах Подмосковья. Свыше 800 современных аппаратов установили с начала года. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, это приборы для КТ, МРТ, ангиографы и не только.

По словам губернатора, два ковидных года усилили нагрузку на здравоохранение и первичное звено.

Нам важно, чтобы высококвалифицированная медицинская помощь была доступна везде — Химки ли это, Красногорск или отдаленные территории Подмосковья Андрей Воробьев.

С начала года в медицинских центрах Подмосковья появилось 837 новых аппаратов. Это и маммографы, и приборы для УЗИ.

Техникой обеспечили 60 больниц Подмосковья. Они находятся, например, в Щелкове, Реутове, Балашихе, Жуковском, Пушкино, Воскресенске, Мытищах и не только.

«Каждый год мы строим поликлиники и ФАПы, ремонтируем, привлекаем узких специалистов, закупаем оборудование», — добавил Андрей Воробьев.

Как подчеркнула первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, оснащение медицинских центров новой техникой — одна из приоритетных задач.

«В этом году мы уже приобрели оборудование на сумму почти 9,9 миллиарда рублей», — уточнила она.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки врачей в Московской области.