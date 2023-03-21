21 марта 2023, 13:22
Врачи из Солнечногорска спасли женщину с двумя переломами ноги
Женщина в возрасте 44 лет поступила в больницу Солнечногорска с жалобами на сильную боль в ноге после падения на льду. У нее выявили переломы двух костей со смещением.
Как рассказал травматолог Илья Сергеев, пациентке провели операцию по восстановлению. Врачи сопоставили части кости и зафиксировали штифтами и титановой пластиной.
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«Благодаря этому методу мы избежали наложения гипсовой повязки после операции, что позволит пациентке восстановиться быстрее. В операции применялась инновационная беспроводная система, которая не требует использования рентгена во время операции, тем самым уменьшает лучевую нагрузку на пациента», — сказал он.
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Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана, ей предстоит пройти реабилитацию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».
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Солнечногорск
Врачи
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