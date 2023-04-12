Подмосковье 12 апреля 2023, 11:16 Врачи из Солнечногорска спасли мужчину с ножевым ранением сердца

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Мужчина в возрасте 49 лет поступил в больницу Солнечногорска с ножевым ранением сердца. Врачи смогли спасти его, проведя экстренную операцию.

Как рассказали хирург Михаил Строителев, мужчина потерял около литра крови.

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«Также во время операции было выявлено повреждение перикарда — защитной капсулы сердца, из которой было откачено 300 миллилитров крови», — сказал он.

Пациенту провели операцию, остановили кровотечение и ушили раны. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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