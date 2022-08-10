Врачи из Раменского спасли ребенка с орехом в носу

Мама с шестилетним ребенком обратилась в Раменскую областную больницу. Она сообщила, что мальчик засунул какой-то предмет глубоко в нос. Врачи обнаружили там миндаль.

Заведующий хирургическим стационаром Александр Кошелев рассказал, что орех плотно встал поперек ходов, из-за чего слизистая оболочка и носовые раковины опухли. Его смогли удалить при помощи зонда после обезболивания.

«Дальнейшее его нахождение в носу могло спровоцировать развитие отека и последующие воспалительные изменения и изъязвления слизистой, синусит. Более того, даже такой немелкий предмет мог мигрировать глубже и попасть в трахею, крупные и мелкие бронхи, что потребовало бы врачебное вмешательство совсем другого объема», — отметил врач.

По словам врачей, пока мальчик ждал возвращения родителей с работы, он пытался достать орех самостоятельно и только усугубил ситуацию. Медики напомнили, что если у ребенка появились трудности с дыханием, то важно вовремя выяснить причину и обратиться к врачу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации программы «Земля врачам». По ней участки бесплатно получили почти 600 медиков Подмосковья.