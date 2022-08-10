Воробьев: Тысяча медиков получат землю в Подмосковье до конца года бесплатно

Участки по программе «Земля врачам» получили 580 специалистов. Это более 50% от плана на этот год. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Подмосковье растет, и запрос на качественную медицинскую помощь повышается с каждым годом. Мы стараемся строить больше больниц и поликлиник, обновлять оборудование, внедрять технологии. И главное — поддерживать и заботиться о медиках, чтобы им в Подмосковье было комфортно жить и работать», — сказал глава региона.

По словам Андрея Воробьева, медики могут получить компенсацию за аренду жилья или купить свое по программе социальной ипотеки. Для них также доступна программа «Земля врачам» — по ней с начала года выдали 580 участков в 31 округе Подмосковья.

«Наибольшее количество — в Домодедове, Коломне, Щёлкове, Богородском, Сергиевом Посаде. До конца года тысяча медиков получат землю. Всего с июля прошлого года мы передали участки почти 870 медицинским специалистам», — добавил губернатор.

Чтобы получить землю по программе, врачи должны иметь стаж работы в Подмосковье не менее трех лет по одной из 36 доступных специальностей. Подать заявку можно в местной администрации или найти участок самостоятельно на кадастровой карте и подать заявку на «Госуслугах».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о мерах поддержки врачей Подмосковья.