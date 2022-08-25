Врачи из Раменского спасли мужчину с почти полностью отрезанной рукой

Мужчина поступил в Раменскую больницу с почти полностью отрезанной рукой, которая держалась только на одном кожно-мышечном лоскуте. Такую сильную рану он получил из-за несоблюдения техники безопасности при работе с болгаркой. Врачам удалось спасти пациента.

Мужчина 75 лет решил порезать ветки на даче и получил ранение. Оно было настолько серьезным, что ткани уже начали мертветь. Заведующий хирургическим отделением больницы Михаил Кошелев рассказал, что главной задачей во время операции стало восстановление кровотока.

«Нам удалось выделить концы лучевой артерии, которая составляет всего один миллиметр в диаметре, и сшить их. Затем в локтевую артерию был установлен временный шунт. После приезда сосудистого хирурга из МОНИКИ был наложен анастомоз, который позволил соединить поврежденные сосуды», — рассказал хирург.

Кровоток удалось восстановить, после чего медики соединили и сшили ткани. Мужчина уже начал ощущать покалывание в пальцах и может осторожно шевелить ими, добавил хирург. Спустя некоторое время пациенту проведут еще несколько операций, чтобы восстановить сухожилия и нервы.

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