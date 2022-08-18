Губернатор Воробьев напомнил о мерах поддержки врачей в Подмосковье

Здравоохранение продолжает развиваться в регионе. Строятся новые больницы, ремонтируются поликлиники, появляются новые ФАПы. Для привлечения квалифицированных врачей в области действуют меры поддержки. Про них напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Это и целевой набор, который мы размещаем, и самое главное, это программа льготной ипотеки, которую получает врач, который гарантирует, что будет здесь работать 10 лет. И мы компенсируем 20 тысяч рублей для 35 специальностей на аренду жилья», — напомнил губернатор о самых востребованных мерах поддержки.

Он добавил, что только в Красногорске медики подали около двух тысяч заявок на компенсацию платы за аренду квартир.

Также Андрей Воробьев напомнил о программе «Приведи друга». По ней врачи могут получить 40 тысяч рублей за привлечение в работу в Подмосковье своих товарищей-медиков. Уже удалось пополнить больницы области 284 специалистами. Самыми востребованными из них стали анестезиологи, реаниматологи, хирурги, акушеры-гинекологи, педиатры и терапевты.

Открытие новых ФАПов

Глава региона напомнил, что врачи нужны не только для больниц и поликлиник, но и для фельдшерско-акушерских пунктов. Их в регионе становится все больше. Как отметил Воробьев, новые ФАПы — это современные и комфортные объекты, в которых с недавнего времени можно покупать лекарства.

«С этого года там можно приобретать лекарства. Это очень важно, потому что, если ты живешь на удалении от города, тебе нужно потратить весь день, чтобы купить льготные лекарства или что-то, чем ты пользуешься каждый день», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что ФАПы строят на подмосковном заводе, и их запуск занимает всего несколько месяцев. Также Андрей Воробьев отметил, что развитие здравоохранения — это приоритетная задача, потому что на это есть большой запрос у жителей Подмосковья.

Это большая система здравоохранения, которая должна соответствовать всем современным требованиям, поэтому такое внимание. Мы видим огромный запрос на это Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Красногорске детского госпиталя. В нем смогут получить помощь около 15 тысяч юных жителей региона.