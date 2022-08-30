Врачи из Пушкино спасли женщину с опухолью весом 2 кг

Врачи из Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова обнаружили у 72-летней женщины двухкилограммовую опухоль яичников во время диспансеризации. Ей провели операцию и помогли вернуться к привычной жизни.

Во время диагностики медики предположили, что у пациентки может быть новообразование яичника. УЗИ показало кисту весом два килограмма. Как рассказала заведующая гинекологическим отделением Елена Габасова, такие опухоли могут возникнуть в любом возрасте, особенно у женщин старше 40 лет. У пациентки образование оказалось доброкачественным, и его удалось успешно удалить.

«Сама операция длилась чуть более одного часа. Через небольшой разрез опухоль была аккуратно извлечена прямо в оболочке — ее размеры составили 30-40 сантиметров и вес — два килограмма», — отметила врач.

Врачи напомнили о том, как важно вовремя проходить гинекологический осмотр.

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