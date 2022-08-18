Врачи из Пушкино спасли женщину с иголкой в желудке

Женщина обратилась за помощью в Московскую областную больницу имени профессора Розанова. Пациентка занималась шитьем и держала булавку в зубах, но нечаянно проглотила ее. Врачи смогли помочь ей при помощи эндоскопа.

Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Дмитрий Александровский, при проглатывании иглы нужно стараться не менять положение тела слишком часто, чтобы предотвратить ее перемещение.

«Категорически противопоказаны любые резкие движения и наклоны, прием пищи и жидкости. Лучше всего аккуратно лечь на левый бок и в таком положении дожидаться приезда врачей», — объяснил врач.

Женщине сделали рентген и смогли обнаружить расположение иглы — она была в желудке. Медики пытались достать ее около часа при помощи эндоскопа и специального зажима.

Пациентка уже чувствует себя хорошо и находится дома. Врачи напомнили, что при попадании в организм инородного тела лучше не пытаться вытащить его самостоятельно.

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