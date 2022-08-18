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    18 августа 2022, 11:18

    Врачи из Пушкино спасли женщину с иголкой в желудке

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Женщина обратилась за помощью в Московскую областную больницу имени профессора Розанова. Пациентка занималась шитьем и держала булавку в зубах, но нечаянно проглотила ее. Врачи смогли помочь ей при помощи эндоскопа.

    Врачи из Пушкино спасли женщину с иголкой в желудке

    Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Дмитрий Александровский, при проглатывании иглы нужно стараться не менять положение тела слишком часто, чтобы предотвратить ее перемещение.

    «Категорически противопоказаны любые резкие движения и наклоны, прием пищи и жидкости. Лучше всего аккуратно лечь на левый бок и в таком положении дожидаться приезда врачей», — объяснил врач.

    Женщине сделали рентген и смогли обнаружить расположение иглы — она была в желудке. Медики пытались достать ее около часа при помощи эндоскопа и специального зажима.

    Пациентка уже чувствует себя хорошо и находится дома. Врачи напомнили, что при попадании в организм инородного тела лучше не пытаться вытащить его самостоятельно.

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