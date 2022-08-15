Свыше 4 тысяч единиц легкого медоборудования поступило в больницы Подмосковья

Медучреждения области получили еще 4753 единицы легкого оборудования. Это аппараты для функциональной диагностики, УЗИ, эндоскопии и других исследований. Об этом первый зампред правительства региона Светлана Стригункова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Что мы понимаем под легким оборудованием? Это функциональная диагностика, УЗИ, система слежения за состоянием пациента, эндоскопия самое важное, офтальмология, реабилитация», — пояснила зампред.

Светлана Стригункова добавила, что еще 3,5 тысячи аппаратов поступит в больницы до конца ноября. Она отметила, что большинство из них произведено за рубежом — в Китае, Японии и Германии. Доля российской техники в медучреждениях составила 34%.

«В данном перечне оборудования доля производств Российской Федерации значительно меньше — это 34%. Тем не менее мы также покупаем российское и китайское оборудование, и также традиционно германское и японское», — сказала она.

Среди российского оборудования зампред выделила мобильные комплексы «Фельдшерско-акушерский пункт». Они используются для выездной работы для вакцинации и диспансеризации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии в Подлипках новой поликлиники в октябре.