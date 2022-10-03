Врачи из Подмосковья спасли ребенка с переломом руки после катания на коньках | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 13:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Врачи из Подмосковья спасли ребенка с переломом руки после катания на коньках

Читать 360tv в

Ребенок с жалобами на боль в локтевом суставе поступил в детскую травматолого-ортопедическую больницу Подмосковья. Врачи обнаружили у него перелом со смещением отломков, который появился после падения на катке.

Как рассказал главврачи больницы Александр Григорьев, для устранения смещения отломков и их фиксации использовали современный имплантат. Это система из пластин и винтов.

Реклама

«Он позволил надежно зафиксировать многочисленные отломки плечевой кости и начать раннюю разработку сустава», — уточнил медик.

Реклама

Операция прошла успешно, и юный пациент уже готовится к выписке. Врачи напомнили, что при катании на коньках важно соблюдать меры безопасности — использовать наколенники, налокотники и шлем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

0 0 0 0 0 0