Врачи из Подмосковья спасли ребенка с переломом руки после катания на коньках | 360°

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Врачи из Подмосковья спасли ребенка с переломом руки после катания на коньках

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Ребенок с жалобами на боль в локтевом суставе поступил в детскую травматолого-ортопедическую больницу Подмосковья. Врачи обнаружили у него перелом со смещением отломков, который появился после падения на катке.

Как рассказал главврачи больницы Александр Григорьев, для устранения смещения отломков и их фиксации использовали современный имплантат. Это система из пластин и винтов.

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«Он позволил надежно зафиксировать многочисленные отломки плечевой кости и начать раннюю разработку сустава», — уточнил медик.

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Операция прошла успешно, и юный пациент уже готовится к выписке. Врачи напомнили, что при катании на коньках важно соблюдать меры безопасности — использовать наколенники, налокотники и шлем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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