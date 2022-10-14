Врачи из Подмосковья спасли мужчину со сквозной раной бедренной артерии | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 11:15 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Подмосковья спасли мужчину со сквозной раной бедренной артерии

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Мужчина 32 лет поступил в больницу Долгопрудного с жалобами на сильный отек, боль в бедре и слабость. Ранее он напоролся на гвоздь, торчащий из доски. Кровотечение он остановил самостоятельно и проходил с раной неделю.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин, такие травмы могут привести к сильной потере крови и даже смерти. Пациенту восстановили кровоток и провели переливание.

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«После операции мужчине назначили препараты для профилактики тромбообразования и курс антибиотиков. Из реанимации пациента перевели в хирургическое отделение на медикаментозное лечение», — рассказал специалист.

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Врачи напомнили о важности своевременного обращения за помощью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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