Врачи из Подмосковья спасли мужчину со сквозной раной бедренной артерии | 360°

Все новости

Спорт

15 октября 2022, 19:46

Российский теннисист Медведев впервые стал отцом

Подмосковье

15 октября 2022, 19:30

Мечту 9-летнего мальчика из Егорьевска исполнили в Подмосковье

Реклама

Наука

15 октября 2022, 19:13

Россия профинансирует проект инновационных ядерных реакторов МАГАТЭ

Спецоперация

15 октября 2022, 19:09

СМИ Украины выдали декорации к фильму за российскую технику

Власть

15 октября 2022, 19:04

Медведев пристыдил Макрона за хамские слова о роли России на Кавказе

Спецоперация

15 октября 2022, 18:59

Боевые качества наемников в рядах ВСУ снизились

Мир

15 октября 2022, 18:53

Орбан спрогнозировал наступление «затяжной войны»

Важное

15 октября 2022, 18:49

Власти Херсонской области заявили о провале наступления ВСУ

Подмосковье

15 октября 2022, 18:47

Приемные семьи в Балашихе усыновят детей-сирот из ДНР

Подмосковье

14 октября 2022, 11:15

Врачи из Подмосковья спасли мужчину со сквозной раной бедренной артерии

Читать 360tv в

Мужчина 32 лет поступил в больницу Долгопрудного с жалобами на сильный отек, боль в бедре и слабость. Ранее он напоролся на гвоздь, торчащий из доски. Кровотечение он остановил самостоятельно и проходил с раной неделю.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин, такие травмы могут привести к сильной потере крови и даже смерти. Пациенту восстановили кровоток и провели переливание.

Реклама

«После операции мужчине назначили препараты для профилактики тромбообразования и курс антибиотиков. Из реанимации пациента перевели в хирургическое отделение на медикаментозное лечение», — рассказал специалист.

Реклама

Врачи напомнили о важности своевременного обращения за помощью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

Больницы

Врачи

Долгопрудный

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама