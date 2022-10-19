Врачи из Ногинска помогли родить женщине с редкой аномалией плода | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 15:29 Врачи из Ногинска помогли родить женщине с редкой аномалией плода

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Врачи из Ногинского Родильного дома помогли в третий раз стать мамой Маргарите. Перед родами медики обнаружили признаки гипоксии плода, которая встречается у 2% будущих мам.

Вера появилась на свет в праздник Веры, Надежды и Любви. Ее мама рассказала — в их семье всех детей называют на «В».

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Беременность прошла спокойно, а признаки патологии обнаружили уже перед родами. Медики рассказали, что обнаружить такую аномалию очень сложно, ведь она встречается крайне редко.

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Заведующая обсервационного акушерского отделения Сирануш Никогосян рассказала, что у ребенка была патология пуповины — узел был очень тугой, из-за чего ребенок срал страдать во время схваток. Также была патология плаценты — она была очень маленькой.

«Центральное прикрепление пуповины, но дополнительно имелась долька больших размеров и вот эта долька соединялась с основной пуповиной последом двумя сосудами артерией и пуповиной», — объяснила она.

Вера родилась весом всего 2,7 килограмма. Какое-то время она будет находиться под наблюдением медиков. Сейчас мама и дочь чувствуют себя хорошо и скоро будут выписаны из стационара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.