Подмосковье 23 ноября 2022, 11:08 Врачи из Люберец спасли женщину с пятилетним вывихом кисти

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Женщина 70 лет поступила в травматологическое отделение больницы Люберец с нестабильностью сустава кисти правой руки. Она жаловалась на боль, которая усиливалась во время движения. Травму пациента получила пять лет назад.

Врачи диагностировали у пенсионерки вывих головки локтевой кости. Причиной стала старая травма и ревматоидный полиартрит.

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Заведующий отделением Сергей Малежек рассказал, что женщине провели операцию — убрали гипертфрофированные ткани и устранили нестабильность сустава.

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«Для стабилизации сустава, пересадили пациентке рудимент ладонной сгибательной мышцы — это часть сухожилия, утратившая необходимую для организма функцию в процессе эволюционного развития человека», — сказал врач.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже была выписана из стационара. Через месяц ей проведут контрольный осмотр.

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