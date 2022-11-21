Подмосковье 21 ноября 2022, 17:51 Губернатор Подмосковья рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году

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С начала года в Подмосковье построили 25 социальных объектов, еще 27 сдадут до конца декабря. Это школы, детские сады и медучреждения. В следующем году запланировали создать еще 56 таких мест, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Строительство соцобъектов — школ, детских садов, учреждений здрава — тема знакомая. Важно, что вопреки новым вызовам в 2022 году мы справились с задачей и построили или завершаем строить все, что обещали жителям», — отметил глава региона.

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Среди объектов, которые планируют открыть в следующем году, — школа в «Гусарской балладе», а также больничный комплекс и интернат для слепоглухих в Сергиевом Посаде.

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В этом году новые школы открылись в 11 округах — в Долгопрудном, Красногорске, Павловском Посаде, Можайске, Подольске, Орехово-Зуеве, Лобне, Луховицах и Щелкове. Еще два учреждения готовятся к открытию в Балашихе и Коломне.

До конца года школы достроят в Истре, Коломне, Красногорске, Богородском округе, Щелкове и Рузе. Пристройки к учреждениям заработают в Красногорске и Лобне — благодаря этому удастся ликвидировать вторую смену. Еще одну школу в микрорайоне Катюшки в Лобне запланировали сдать в 2024 году.

Глава Министерства строительного комплекса Московской области Владимир Локтев заявил, что к 1 сентября 2023 года в регионе откроют 23 школы на 15 100 мест.

«Всего с 2019 года, когда мы начали закладывать школы, уже построена 71 — почти на 40 тысяч мест», — отметил он.

Детские сады в этом году построили в Красногорске, Подольске, Мытищах, Лосино-Петровском и Балашихе. К открытию готовят учреждения в Красногорске, Ленинском округе и Одинцове. Еще три сада заработают до конца года в Ленинском, Реутове и Одинцове.

Кроме того, новые поликлиники открылись в Коломне и Домодедове, пристройку создали в Реутове, ремонт провели в Раменском. Новые ФАПы заработали в Егорьевске и Чехове, а ВОПы открыли в Наро-Фоминске и Одинцове. Завершают работы над центром диспансеризации в Видном, Домодедове и Одинцове, а также строительство трех станций скорой помощи в Кашире, Солнечногорске и Видном.

Также в Мытищах и Власихе появились стадионы, завершается возведение ФОКа в Мытищах и бассейна в Химках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил флагманский лицей Подмосковья с юбилеем. Эта школа — лидер региона по качеству образования. Она в течение девяти лет занимает верхние строчки рейтинга и вышла на первую с 2020 года.

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