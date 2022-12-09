Подмосковье 09 декабря 2022, 13:43 Врачи из Люберец помогли родить женщине спустя полтора года после кесарева сечения

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Женщина 28 лет поступила в Московский областной центр охраны материнства и детства на 39-й неделе беременности. За полтора года до этого ей провели операцию кесарева сечения из-за повышенного давления и кровотечения.

Как рассказала заведующая родовым отделение Анна Серегина, пациента хотела родить естественным путем. Часто самостоятельные роды после кесарева сечения содержат риски для матери и ребенка, однако процесс прошел у женщины успешно.

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«После проведения всех необходимых обследований было решено родоразрешить пациентку через естественные родовые пути, и на свет появился абсолютно здоровый мальчик весом 3130 граммов и ростом 51 сантиметров», — рассказала она.

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Мама и ребенок уже чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили свыше шести тысяч единиц новой техники в этом году. В их числе аппараты КТ и МРТ.

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