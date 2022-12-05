05 декабря 2022, 18:02
Подмосковные больницы получили 6 тысяч новых аппаратов с начала года — Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья назвал количество закупленных для больниц аппаратов в 2022 году
Медицинские центры Подмосковья получили около шести тысяч новых аппаратов с начала года. Среди них 122 единицы тяжелой техники — приборов для КТ, МРТ, рентгенов, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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Вместе с тем больницы получили ангиографы, аппараты для рентгенов, УЗИ, ЭКГ, а также передвижные медицинские комплексы для обследований.
Задача здрава — активно использовать искусственный интеллект при анализе снимков для того, чтобы люди не ждали по три-пять дней. Все хотели бы, чтобы заключение было написано в тот же день. Планируем в следующем году эту услугу ввести
Андрей Воробьев.
Глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк сообщил, что 68% оборудования уже поставили и ввели в работу, остальное заработает до конца года. При этом более 30% техники произведено в России.
«Оснащение больниц тяжелым оборудованием мы проводим в трех направлениях — это установка новых точек, замена устаревшего цифрового, а также аналогового оборудования», — сказал он.
Например, в октябре открылся лучевой ускоритель в онкологическом диспансере. Благодаря этому сеанс занимает в три раза меньше времени.
Один из новых аппаратов МРТ заработал и в больнице Волоколамска, где обследование также смогут проходить жители Шаховской и Лотошина.
Стоит сказать, что комплексная программа установки тяжелого оборудования позволила сократить сроки ожидания с начала года на МРТ — с восьми до пяти дней, на КТ — с четырех до двух
Алексей Сапанюк.
Маммографы с приставками установили в Подольске и Орехово-Зуеве — в центрах амбулаторной и онкологической помощи, а аппарат для МРТ появился в мытищинском филиале противотуберкулезного диспансера.
Кроме того, в Подмосковье обустроили 17 рентген-кабинетов, восемь кабинетов для маммографических исследований, обновили пять флюорографов.
Для медицинской помощи жителям сел и деревень закупили шесть мобильных комплексов, которые будут совершать 18 выездов в месяц.
Программу модернизации первичного звена продолжат в следующем году. Ожидается, что в регионе заработают еще 13 передвижных ФАПов и 122 единицы тяжелого оборудования, в числе которого 96 рентген-аппаратов, 12 маммографов и не только.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Больницы
Андрей Воробьев
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