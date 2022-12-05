Важное 05 декабря 2022, 18:02 Подмосковные больницы получили 6 тысяч новых аппаратов с начала года — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья назвал количество закупленных для больниц аппаратов в 2022 году

Читать 360tv в

Медицинские центры Подмосковья получили около шести тысяч новых аппаратов с начала года. Среди них 122 единицы тяжелой техники — приборов для КТ, МРТ, рентгенов, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Реклама

Вместе с тем больницы получили ангиографы, аппараты для рентгенов, УЗИ, ЭКГ, а также передвижные медицинские комплексы для обследований.

Задача здрава — активно использовать искусственный интеллект при анализе снимков для того, чтобы люди не ждали по три-пять дней. Все хотели бы, чтобы заключение было написано в тот же день. Планируем в следующем году эту услугу ввести Андрей Воробьев.

Глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк сообщил, что 68% оборудования уже поставили и ввели в работу, остальное заработает до конца года. При этом более 30% техники произведено в России.

«Оснащение больниц тяжелым оборудованием мы проводим в трех направлениях — это установка новых точек, замена устаревшего цифрового, а также аналогового оборудования», — сказал он.

Например, в октябре открылся лучевой ускоритель в онкологическом диспансере. Благодаря этому сеанс занимает в три раза меньше времени.

Один из новых аппаратов МРТ заработал и в больнице Волоколамска, где обследование также смогут проходить жители Шаховской и Лотошина.

Стоит сказать, что комплексная программа установки тяжелого оборудования позволила сократить сроки ожидания с начала года на МРТ — с восьми до пяти дней, на КТ — с четырех до двух Алексей Сапанюк.

Маммографы с приставками установили в Подольске и Орехово-Зуеве — в центрах амбулаторной и онкологической помощи, а аппарат для МРТ появился в мытищинском филиале противотуберкулезного диспансера.

Кроме того, в Подмосковье обустроили 17 рентген-кабинетов, восемь кабинетов для маммографических исследований, обновили пять флюорографов.

Для медицинской помощи жителям сел и деревень закупили шесть мобильных комплексов, которые будут совершать 18 выездов в месяц.

Программу модернизации первичного звена продолжат в следующем году. Ожидается, что в регионе заработают еще 13 передвижных ФАПов и 122 единицы тяжелого оборудования, в числе которого 96 рентген-аппаратов, 12 маммографов и не только.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».