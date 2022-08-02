Инновационный аппарат для разрушения камней в почках начали использовать в Люберцах

Урологи из стационара № 3 областной больницы Люберец начали использовать литотриптор — аппарат, разрушающий камни в почках пневматическими волнами. Он поступил в медучреждение два месяца назад.

Заведующий урологическим отделением Павел Никифоров рассказал, что это самый щадящий метод лечения, который помогает бороться с камнями без разрезов и проколов. Так, пациентам сначала делают УЗИ или рентген, после чего вводят аппарат в уретру и дробят камни на мелкие фрагменты при помощи импульсов. Это позволяет избежать повреждения почек и мочеточника.

Операцию проводят под местной анестезией. За месяц таким способом вылечили уже более 100 человек. Сделать это можно бесплатно по полису ОМС при наличии показаний лечащего врача.

«Аппарат для эндоскопического дробления повысил технические возможности отделения и значительно расширил спектр осуществляемых операций по лечению мочекаменной болезни», — сказал главврач больницы Дмитрий Семенцов.

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